Никакие войны с территории Белоруссии невозможны, заявил Лукашенко

МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Никакие войны с территории Белоруссии против Польши и Литвы невозможны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Источник: AP 2024

«Никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся это делать. Если нас не будут втягивать в эту войну — и нам не придётся отвечать. Мы не хотим этого. Если вы этого хотите и захотите, то мы будем защищаться всеми возможными доступными для нас средствами», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что его задача — предупредить своих соседей: «Эстония, Латвия, Литва, Польша, может быть, в какой-то степени Украина, — что упаси их Господь совершить агрессию против Беларуси».

