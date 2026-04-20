Лукашенко призвал Зеленского взвешивать ситуацию и делать выводы

МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского взвешивать ситуацию, по словам белорусского лидера, если Зеленский не остановится, то потеряет Украину.
«Он должен понимать, что он слишком большую цену платит за то, что произошло, за ту политику, за ту войну, которая сегодня идёт. Он должен это понять. И он должен понять, что, если не остановится, — потеряет Украину. Взвешивать — и делать соответствующие выводы», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT.