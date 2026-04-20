Александр Лукашенко назвал Путина и Трампа большими людьми и императорами

Лукашенко отметил, что считает себя руководителем среднеевропейской страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп являются большими людьми и даже императорами. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Его слова прозвучали в беседе с RT.

Глава РБ отметил, что не считает себя политиком такого масштаба и не ориентируется на всеобщую популярность. Поэтому воспринимает себя как руководителя страны с иными возможностями.

«Я был далек — и сейчас тем более — от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Они большие люди, императоры», — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что руководит «средней страной» и понимает разницу в ресурсах и влиянии. По его словам, именно поэтому он спокойно относится к вопросам популярности.

В той же беседе Лукашенко заявлял, что не ставит перед собой цель поехать в США ради личной встречи с Дональдом Трампом. Он отмечал, что такие контакты возможны, но должны строиться на равных условиях. По его словам, для Белоруссии важен именно деловой диалог, а не демонстративные жесты.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше