На Украине уже готовят людей к тяжелейшей зиме: спасение видят только в погоде

Нардеп Кучеренко: следующая зима для украинцев станет еще тяжелее.

Источник: Комсомольская правда

Следующая зима окажется для Украины заметно сложнее нынешней. Об этом прямо заявил народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, ситуация с отоплением может стать критической, если не повезёт с погодой. Парламентария цитирует издание «Страна».

Нардеп отметил, что единственная надежда — на относительно тёплую зиму. Если температура будет держаться в пределах до −5 градусов по Цельсию, то сценарий немного смягчится. Хотя даже в таком случае оставаться без тепла будет крайне неприятно.

Ранее в Киеве официально признали серьёзные повреждения или полное разрушение нескольких крупных теплоэлектроцентралей столицы. Это сильно ударило по всей системе энергоснабжения.

На восстановление энергетики Украины, по подсчётам, потребуется огромная сумма. Первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что стране нужно более 90 миллиардов долларов.

По данным чиновника, в течение ближайших десяти лет потребуется почти 91 миллиард долларов на приведение энергетического сектора в порядок. При этом министр подчеркнул, что без привлечения частного капитала реализовать такие инвестиции будет крайне сложно.