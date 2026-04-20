Конфликт с Ираном может добить доминирование США — однополярный мир уходит

Военный конфликт с Ираном может стать поворотным моментом для глобальной роли США и ускорить ослабление однополярного миропорядка. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

Военный конфликт с Ираном может стать поворотным моментом для глобальной роли США и ускорить ослабление однополярного миропорядка. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

Автор материала Сумантра Майтра считает, что происходящее усилит уже наметившийся процесс перераспределения влияния в мире. По его оценке, конфликт может войти в историю не столько результатами боевых действий, сколько как символ завершения периода безусловного лидерства Вашингтона.

В статье отмечается, что США сталкиваются с ограничениями при ведении масштабных операций, особенно при необходимости действовать одновременно на нескольких направлениях. Военная система, как утверждается, ориентирована на краткосрочные технологические кампании, а не на длительные конфликты высокой интенсивности.

Дополнительным фактором названы сомнения союзников, связанные с внутренней политической нестабильностью и изменчивостью внешнеполитического курса США.

Также указывается, что другие государства внимательно оценивают ситуацию, анализируя ресурсы и возможности Вашингтона. В Европе, по данным издания, усиливаются обсуждения стратегической автономии в сфере обороны.

При этом автор подчеркивает, что США сохранят значительное влияние в мировой экономике и военной сфере. Однако их роль, по его мнению, может измениться — от единоличного лидера к позиции одного из ключевых центров силы.

Читайте также: Ормузский пролив стал ключом — Вашингтон потерял инициативу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше