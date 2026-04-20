Тегеран отверг условия США — остановки обогащения урана не будет

По его словам, республика не рассматривает возможность остановки этих работ и не намерена принимать подобные условия. Ранее, как утверждается, США предлагали Ирану паузу в обогащении сроком на 20 лет, однако Тегеран выдвинул альтернативу — пятилетний период, который не был принят американской стороной.
На прошлой неделе Трамп заявлял, что Иран согласился прекратить обогащение урана, однако эта информация, по данным источника, не соответствует действительности.
Ситуация развивается на фоне конфликта, начавшегося 28 февраля после масштабной операции США и Израиля. 7 апреля стороны объявили о двухнедельном прекращении огня.
11 апреля в Исламабаде прошли переговоры, но договоренности по долгосрочному урегулированию достигнуты не были. Вопрос о продолжении консультаций остается открытым.
С 13 апреля США ввели морскую блокаду Ирана.
