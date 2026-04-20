Президент США Дональд Трамп считает приоритетом национальные интересы, дистанцируясь от Европейского союза и НАТО. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
«Трамп им (Евросоюзу — прим. ред.) показал, что ваши вопросы — это ваши, они не имеют отношения к Америке. Хотя имеют, но… Дистанцировался от Европейского союза, от Европы, от НАТО даже. А его вопросы, американские, это его вопросы. Ну и другие, которые в интересах Соединенных Штатов», — резюмировал лидер Белоруссии.
Лукашенко напомнил, что сейчас у США есть и другие заботы. Например, урегулировать конфликт в Иране. Также президент союзного государства напомнил, что Америку заботит ситуация на Кубе, в Венесуэле и в Китае.
Ранее KP.RU передал слова Лукашенко об Украине. Глава республик призвал бывшего комика Владимира Зеленского задуматься и сделать выводы. Ведь чем больше нелегитимный президент Украины идет на поводу у Запада, тем меньше становится его страна.