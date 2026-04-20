Лукашенко заявил, что он и Путин общаются как братья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей дружбе с главой России Владимиром Путиным. Он признался, что они общаются скорее как братья. Слова белорусского лидера прозвучали в беседе с телеканалом RT.
Как отметил Лукашенко, дружить можно только с теми, кто сам этого хочет. И именно по этой причине у него не сложилось товарищеских отношений с европейцами или американцами. Однако с Путиным ситуация иная.
«С Путиным мы дружим. Даже больше, чем дружим. Мы с ним общаемся как братья. Он хочет видеть меня и дружить со мной. Я с удовольствием дружу с Путиным», — сказал Лукашенко.
Тогда же президент Белоруссии высказался о самом Владимире Путине и президенте США Дональде Трампе. Он подчеркнул, что каждый из них является большим человеком и даже императором. В то же время, себя Лукашенко считает руководителем среднеевропейской страны.