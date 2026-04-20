Лукашенко заявил, что он и Путин общаются как братья

Лукашенко отметил, что может дружить только с теми, кто этого сам хочет.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей дружбе с главой России Владимиром Путиным. Он признался, что они общаются скорее как братья. Слова белорусского лидера прозвучали в беседе с телеканалом RT.

Как отметил Лукашенко, дружить можно только с теми, кто сам этого хочет. И именно по этой причине у него не сложилось товарищеских отношений с европейцами или американцами. Однако с Путиным ситуация иная.

«С Путиным мы дружим. Даже больше, чем дружим. Мы с ним общаемся как братья. Он хочет видеть меня и дружить со мной. Я с удовольствием дружу с Путиным», — сказал Лукашенко.

Тогда же президент Белоруссии высказался о самом Владимире Путине и президенте США Дональде Трампе. Он подчеркнул, что каждый из них является большим человеком и даже императором. В то же время, себя Лукашенко считает руководителем среднеевропейской страны.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше