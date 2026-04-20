При массированной атаке дронов на Туапсе погиб человек, еще один ранен

В морском порту Туапсе при массированной атаке дронов погиб мужчина, еще один человек пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
«В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.
В порту произошло возгорание, обломки дронов также повредили остекление ряда зданий города, включая начальную школу, детский сад, музей, церковь, многоквартирный дом и газовую трубу.
«Во всех случаях на местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы», — добавил Кондратьев.
В ночь на 16 апреля Краснодарский край подвергся атаке дронов. В результате атаки на Туапсе пострадали не менее семи человек, двое погибли.
В результате падения обломков беспилотников повреждения получили 24 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных заведения и музыкальная школа. В образовательных учреждениях отменили занятия, а в детских садах организовали дежурные группы.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.