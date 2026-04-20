В России разработали ракету для борьбы с градовыми облаками

В июле 2023 года Алтайский государственный университет (АлтГУ) сообщил, что его ученый Павел Пивень разработал проект ракеты, способной разгонять градовые облака и тушить пожары. В АлтГУ тогда пояснили, что противоградовые ракеты разрабатывают во всем мире. В России подобный проект вели ученые из Перми, Казани и Нальчика, но разработка была признана неудачной. Пивень создал свой проект и решил его запатентовать.