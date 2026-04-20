В России разработали ракету для борьбы с градовыми облаками

Группа российских ученых разработала метеорологическую ракету для воздействия на градовые облака, следует из данных Роспатента, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
«Изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно — к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков», — говорится в документе.
При попадании ракеты в переохлажденное облако происходит равномерное распределение центров кристаллизации, объяснили разработчики.
Это способствует образованию кристаллов льда, которые выпадают в виде осадков, что позволяет снизить вероятность формирования града.
В июле 2023 года Алтайский государственный университет (АлтГУ) сообщил, что его ученый Павел Пивень разработал проект ракеты, способной разгонять градовые облака и тушить пожары. В АлтГУ тогда пояснили, что противоградовые ракеты разрабатывают во всем мире. В России подобный проект вели ученые из Перми, Казани и Нальчика, но разработка была признана неудачной. Пивень создал свой проект и решил его запатентовать.
