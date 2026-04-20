Глава Колумбии подаст в суд на президента Эквадора за слова о наркосвязях

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что решил подать уголовный иск к президенту Эквадора Даниэлю Нобоа за клевету о его возможных связях с наркокартелем. Об этом Петро заявил в соцсети Х.
Конфликт политиков, как пишет Euronews, усилился после заявлений Нобоа, который предположил, что Петро мог иметь контакты с теми, кто связан с эквадорским наркоторговцем Хосе Адольфо Масиасом, лидером банды «Лос Чонерос». Нобоа также заявил ранее, что в ходе визита в Эквадор на его инаугурацию Петро останавливался в доме, владельцы которого «прямо или косвенно связаны с наркоторговлей».
Петро в своем заявлении эти обвинения отверг, заявив, что не знаком с наркоторговцем и считает обвинения политически мотивированными. Глава Колумбии подчеркнул, что во время визита в Эквадор его безопасность по распоряжению Нобоа обеспечивала эквадорская армия.
Конфликт происходит на фоне ухудшения отношений между Колумбией и Эквадором, включая торговые споры, отзыв послов и разногласия по вопросам безопасности и борьбы с наркоторговлей, поясняет Euronews. Отдельно стороны расходятся в оценке дела бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, которого Петро называет политическим заключенным.
«Он отнесся ко мне с презрением просто потому, что я потребовал освобождения политического заключенного Хорхе Гласа, гражданина Колумбии и бывшего вице-президента Эквадора. Хорхе Глас содержится в условиях крайней степени истощения, и я потребовал от Нобоа экстрадировать его в Колумбию», — написал Петро.
В марте The New York Times узнала, что прокуратуры Манхэттена и Бруклина начали расследование в отношении Петро. По данным газеты, проверяются, в частности, возможные контакты президента Колумбии с наркоторговцами и вопросы о возможных пожертвованиях его штабу от связанных с ними лиц.
До этого президент США Дональд Трамп обвинял власти Колумбии в недостаточных мерах по борьбе с наркотрафиком. В октябре 2025 года он назвал Петро «незаконным нарколидером», обвинив в поощрении наркобизнеса в Колумбии.
