Ирландия устала содержать беженцев, но курс на финансирование Киева сохраняется

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в Ирландии наблюдается усталость от размещения украинских беженцев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, власти страны рассматривают возможность финансового стимулирования выезда: речь идет о выплатах до 2,5 тысячи евро на человека или до 10 тысяч евро на семью.

При этом, как отметил дипломат, Ирландия продолжает поддерживать курс на финансирование конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что власти страны намерены в течение года пересмотреть программу размещения беженцев. Рассматриваются варианты полного прекращения поддержки либо ее сокращения для части прибывших.

По имеющимся данным, с февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч человек. Размер ежемесячных выплат менялся: сначала он составлял около 400 евро, затем увеличивался до 800, а сейчас находится на уровне 600 евро. Власти рассматривают возможность снижения выплат.

