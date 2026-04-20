Ирландия устала содержать беженцев, но курс на финансирование Киева сохраняется

По имеющимся данным, с февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч человек. Размер ежемесячных выплат менялся: сначала он составлял около 400 евро, затем увеличивался до 800, а сейчас находится на уровне 600 евро. Власти рассматривают возможность снижения выплат.