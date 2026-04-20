США применили дроны для разминирования Ормузского пролива

В работе используются беспилотные надводные и подводные аппараты, оснащенные гидролокаторами для поиска мин. После обнаружения объектов для их обезвреживания могут применяться дополнительные роботизированные системы.
«С помощью беспилотных подводных аппаратов можно обследовать небольшой канал в этом районе за несколько дней, а не недель», — сказал бывший вице-адмирал ВМС США и бывший командующий Пятым флотом США, базирующимся в Персидском заливе, Кевин Донеган.
Он добавил, что после расчистки одной полосы «движение может возобновиться в этом небольшом канале, который со временем можно будет расширить».
После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. До эскалации через этот морской путь проходило около 15−20% мировой нефти и более 30% поставок сжиженного природного газа. На фоне сообщений о минировании пролива Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить корабли для обеспечения безопасности судоходства, а позднее раскритиковал страны НАТО за недостаточное участие в операциях в регионе.
После объявления о прекращении огня между Ираном, США и Израилем Тегеран потребовал координировать проход судов с ВМС КСИР и ввел маршруты движения через пролив из-за возможного нахождения там противокорабельных мин. The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Иран не открыл полностью морской путь из-за его неспособности обнаружить и обезвредить все установленные в акватории мины.
11 апреля Трамп заявил о начале расчистки Соединенными Штатами Ормузского пролива «в качестве услуги для стран всего мира», а 12-го о желании НАТО подключиться к обеспечению безопасности в этом районе. В настоящее время Ормузский пролив снова закрыт.