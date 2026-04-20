Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США применили дроны для разминирования Ормузского пролива

США применяют морские беспилотники для разминирования Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

В работе используются беспилотные надводные и подводные аппараты, оснащенные гидролокаторами для поиска мин. После обнаружения объектов для их обезвреживания могут применяться дополнительные роботизированные системы.

«С помощью беспилотных подводных аппаратов можно обследовать небольшой канал в этом районе за несколько дней, а не недель», — сказал бывший вице-адмирал ВМС США и бывший командующий Пятым флотом США, базирующимся в Персидском заливе, Кевин Донеган.

Он добавил, что после расчистки одной полосы «движение может возобновиться в этом небольшом канале, который со временем можно будет расширить».

После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. До эскалации через этот морской путь проходило около 15−20% мировой нефти и более 30% поставок сжиженного природного газа. На фоне сообщений о минировании пролива Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить корабли для обеспечения безопасности судоходства, а позднее раскритиковал страны НАТО за недостаточное участие в операциях в регионе.

После объявления о прекращении огня между Ираном, США и Израилем Тегеран потребовал координировать проход судов с ВМС КСИР и ввел маршруты движения через пролив из-за возможного нахождения там противокорабельных мин. The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Иран не открыл полностью морской путь из-за его неспособности обнаружить и обезвредить все установленные в акватории мины.

11 апреля Трамп заявил о начале расчистки Соединенными Штатами Ормузского пролива «в качестве услуги для стран всего мира», а 12-го о желании НАТО подключиться к обеспечению безопасности в этом районе. В настоящее время Ормузский пролив снова закрыт.

