США применили дроны для разминирования Ормузского пролива

После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. До эскалации через этот морской путь проходило около 15−20% мировой нефти и более 30% поставок сжиженного природного газа. На фоне сообщений о минировании пролива Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить корабли для обеспечения безопасности судоходства, а позднее раскритиковал страны НАТО за недостаточное участие в операциях в регионе.