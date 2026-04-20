Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией за ночь сбили 112 беспилотников

Дежурные средства ПВО в период с 20:00 по 7:00 мск сбили в небе над Россией 112 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Дроны перехватили и уничтожили над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Атаку беспилотников на Краснодарский край глава региона Вениамин Кондратьев назвал массовой. В результате в Туапсе погиб один человек, еще один был ранен. Кроме того, в городе в морском порту вспыхнул пожар.

Полеты минувшей ночью приостанавливали аэропорты Краснодара (Пашковский) и Геленджика.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил утром, что в результате атаки на регион никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше