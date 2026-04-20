Над Россией за ночь сбили 112 беспилотников

Дежурные средства ПВО в период с 20:00 по 7:00 мск сбили в небе над Россией 112 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны перехватили и уничтожили над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Атаку беспилотников на Краснодарский край глава региона Вениамин Кондратьев назвал массовой. В результате в Туапсе погиб один человек, еще один был ранен. Кроме того, в городе в морском порту вспыхнул пожар.
Полеты минувшей ночью приостанавливали аэропорты Краснодара (Пашковский) и Геленджика.
Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил утром, что в результате атаки на регион никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
