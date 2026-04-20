В Германии созовут Национальный совет безопасности по ситуации с топливом

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности по ситуации с топливом в стране. Об этом он рассказал на церемонии открытия Ганноверской промышленной ярмарки, передал Der Spiegel.
«Мы в ближайшее время созовем Национальный совет безопасности по вопросу надежности снабжения», — сказал он.
По словам политика, ситуация с поставками керосина остается напряженной, но контролируемой. Мерц добавил, что снабжение дизелем, бензином и авиационным топливом должно быть стабильным.
По словам министра экономики Германии Катерины Райхе, у ФРГ есть стратегический резерв в миллион тонн керосина. Даже в случае возникновения дефицита этого хватит на пять месяцев, сообщила она.
В середине апреля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что в Европе осталось авиатоплива примерно на шесть недель. Он предостерег, что авиакомпании уже в скором времени могут начать отменять рейсы, если поставки через Ормузский пролив не будут восстановлены. Он назвал ситуацию «крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались».
Накануне Bloomberg сообщил, что авиакомпании по всему миру сокращают рейсы и выводят самолеты из эксплуатации на фоне резкого роста цен на топливо. На это, среди прочего, пошли немецкая Lufthansa и нидерландская KLM. Последняя, по данным агентства, отменит 80 парных рейсов из Амстердама.
В конце марта Politico писало, что еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность сокращения потребления нефти и газа, в первую очередь в транспортном секторе.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.