В Германии созовут Национальный совет безопасности по ситуации с топливом

По словам канцлера Мерца, ситуация с поставками керосина в ФРГ остается напряженной, но контролируемой. Министр экономики Райхе заявила, что у Германии есть стратегический запас керосина, которого хватит на пять месяцев.

Источник: РБК

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности по ситуации с топливом в стране. Об этом он рассказал на церемонии открытия Ганноверской промышленной ярмарки, передал Der Spiegel.

«Мы в ближайшее время созовем Национальный совет безопасности по вопросу надежности снабжения», — сказал он.

По словам политика, ситуация с поставками керосина остается напряженной, но контролируемой. Мерц добавил, что снабжение дизелем, бензином и авиационным топливом должно быть стабильным.

По словам министра экономики Германии Катерины Райхе, у ФРГ есть стратегический резерв в миллион тонн керосина. Даже в случае возникновения дефицита этого хватит на пять месяцев, сообщила она.

В середине апреля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что в Европе осталось авиатоплива примерно на шесть недель. Он предостерег, что авиакомпании уже в скором времени могут начать отменять рейсы, если поставки через Ормузский пролив не будут восстановлены. Он назвал ситуацию «крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались».

Накануне Bloomberg сообщил, что авиакомпании по всему миру сокращают рейсы и выводят самолеты из эксплуатации на фоне резкого роста цен на топливо. На это, среди прочего, пошли немецкая Lufthansa и нидерландская KLM. Последняя, по данным агентства, отменит 80 парных рейсов из Амстердама.

В конце марта Politico писало, что еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность сокращения потребления нефти и газа, в первую очередь в транспортном секторе.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше