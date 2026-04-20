Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я голосовал против»: Лукашенко рассказал, что привело к распаду СССР

Лукашенко признался, что голосовал против распада СССР.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что на референдуме голосовал против распада Советского Союза. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Я голосовал против распада Советского Союза», — уточнил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, реформа СССР всё равно была нужна, но допущенные ошибки привели к тяжёлым последствиям. Глава белорусского государства отметил, что в Советском Союзе хватало как хорошего, так и глупых решений.

Он сравнил ситуацию с нынешней Америкой и посоветовал американцам внимательно изучить опыт СССР, чтобы не повторить тех же промахов. Лукашенко подчеркнул, что положительных сторон в Союзе было немало, но «дури» тоже хватало.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о глобальной политике СССР. Он напомнил, что раньше СССР пытался навязывать свою линию другим странам, а потом точно такую же роль стали играть Соединённые Штаты. По мнению Путина, такой подход в принципе неверен.

