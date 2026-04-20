В Пекин поедет с младшим сыном: Лукашенко рассказал о скорой встрече с Си Цзиньпином в семейной обстановке

Лукашенко анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином в семейной обстановке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился важными планами на ближайшее время. Среди них — поездка с младшим сыном в Пекин на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в семейной обстановке. Об этом белорусский лидер сообщил в интервью телеканалу RT.

Как отметил Лукашенко, с китайским лидером у него установилась одна хорошая традиция — каждый год проводить семейные встречи.

«Вот в ближайшее время мы с ним встретимся в семейной обстановке. Я со своим младшим сыном, который окончил Пекинский университет, приезжаю к нему в семью. Мы дружим, общаемся», — добавил президент Белоруссии.

Напомним, в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко в свой день рождения, 30 августа, прибыл с рабочим визитом в Китай, где в ближайшие дни состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Недавно Александр Лукашенко заявил, что ведет диалог с США, который не настроен ни против России, ни против Китая. По его словам, Москва и Пекин — это друзья Минска.

