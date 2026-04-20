В морском порту Туапсе произошло возгорание после атаки дронов

По предварительным данным, погиб человек, еще один ранен, сообщил губернатор Краснодарского края. Также в результате атаки на Туапсе повреждена газовая труба, а еще остекление в ряде зданий, в том числе в детском саду.

Источник: РБК

Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на 20 апреля. Произошло возгорание в морском порту. Там погиб человек, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«На данный момент также известно, что обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу», — написал он.

На местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы, добавил губернатор.

В ночь на 20 апреля Росавиация сообщила о введении дополнительных ограничений в аэропортах Краснодара и Геленджика. В 5:26 мск они были сняты.

В ночь на 16 апреля из-за атаки беспилотников на Туапсе погибли два человека, еще семь пострадали. Тогда же многочисленные обломки дронов упали на территории предприятий в районе морского порта, сообщал Кондратьев. Возгорание там было ликвидировано днем 19 числа, информировал оперативный штаб Краснодарского края.

