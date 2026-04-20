В Казахстане утвердили новый перечень офшорных зон

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико); Княжество Андорра; Государство Антигуа и Барбуда; Содружество Багамских островов; Государство Белиз; Государство Бруней Даруссалам; Объединенная Республика Танзания; Республика Вануату; Республика Гватемала; Государство Гренада; Республика Джибути; Содружество Доминики; Доминиканская Республика; Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ); Испания (только в части территории Канарских островов); Союз Коморских островов; Кооперативная Республика Гайана; Республика Коста-Рика; Китайская Народная Республика (только в части территории специального административного района Аомынь (Макао); Республика Либерия; Ливанская Республика; Исламская Республика Мавритания; Малайзия (только в части территории анклава Лабуан); Мальдивская Республика; Республика Мальта; Содружество Северных Марианских Островов; Республика Маршалловы острова; Королевство Марокко (только в части территории города Танжер); Союз Мьянма; Республика Науру; Федеративная Республика Нигерия; Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов); Республика Палау; Республика Панама; Португалия (только в части территории островов Мадейра); Независимое Государство Самоа; Республика Сейшельские острова; Государство Сент-Винсент и Гренадины; Федерация Сент-Китс и Невис; Государство Сент-Люсия; Республика Суринам; Королевство Тонга; Республика Тринидад и Тобаго; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий островов Ангильи, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Нормандских островов (острова Сарк, Олдерни), острова Южной Георгии, Южных Сандвичевых островов, островов Теркс и Кайкос, острова Чагос); Суверенная Демократическая Республика Фиджи; Республика Филиппины; Французская Республика (только в части территорий островов Кергелен, Французской Гвианы, Французской Полинезии); Республика Черногория; Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка; Ямайка.