WP узнала о маршруте иранского судна Touska, атакованного США

Иранское судно Touska, рассчитанное на перевозку до 4800 контейнеров, возвращалось из китайского порта Гаолан в городе Чжухае с грузом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Эксперты в беседе с газетой ранее отмечали, что этот порт используется для отгрузки химических веществ, включая перхлорат натрия — вещества для изготовления твердого ракетного топлива. При этом точный состав груза на борту судна неизвестен.
Судно, согласно изученным WP данным, предположительно, было перехвачено примерно в 48 км к югу от побережья Ирана.
Об атаке на судно ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Вскоре Центральное командование вооруженных сил Штатов (CENTCOM) уточнило детали операции. По утверждению американских военных, экипаж корабля на протяжении шести часов предупреждали о нарушении блокады, однако ответных действий предпринято не было. В результате эсминец США вывел из строя ходовую часть Touska, на борт поднялись американские морские пехотинцы, которые взяли корабль под контроль.
Тегеран, в свою очередь, назвал атаку «вооруженным пиратством» и анонсировал ответные меры. Вскоре после сообщения об этом иранское агентство Tasnim написало об ударах беспилотниками по нескольким американским военным кораблям.
США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Дональда Трампа, заявив, что будут препятствовать судам, направляющимся в иранские порты или покидающим их. 18 апреля Корпус стражей исламской революции сообщил, что морской путь будет закрыт до отмены блокады США и предупредил, что приближение к нему будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».
