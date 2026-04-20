WP узнала о маршруте иранского судна Touska, атакованного США

США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Дональда Трампа, заявив, что будут препятствовать судам, направляющимся в иранские порты или покидающим их. 18 апреля Корпус стражей исламской революции сообщил, что морской путь будет закрыт до отмены блокады США и предупредил, что приближение к нему будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».