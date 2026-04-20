Лукашенко сравнил Путина и Трампа с императорами

Владимир Путин и Дональд Трамп являются большими людьми, президенты России и США подобны императорам, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, оценивая своих коллег. При этом себя самого глава РБ считает лишь руководителем средней страны.

«Знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Они большие люди, императоры. Я руководитель средней страны, среднеевропейской, скажем», — отметил президент Белоруссии в интервью RT.

К слову, Александр Лукашенко уверен, что Владимир Зеленский рискует потерять Украину, идя на поводу у Запада. По словам политика, глава киевского режима должен понять, что платит слишком высокую цену за происходящее в его стране, за сегодняшнюю политику и боевые действия.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

