В США задержали иранку по делу о торговле оружием на миллионы долларов

В международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в посредничестве при продаже иранского оружия в обход санкций США арестовали гражданку Ирана Шамим Мафи, сообщает Fox News.

Источник: РБК

По версии обвинения, 44-летняя иранка, проживающая в Калифорнии и имеющая вид на жительство в США с 2016 года, участвовала в организации поставок иранских беспилотников, бомб, взрывателей, штурмового оружия и «миллионов патронов, произведенных Ираном и проданных Судану». В частности, речь идет о контракте на сумму более $70 млн на поставку дронов Mohajer-6.

Следствие утверждает, что Мафи действовала в сговоре с другими лицами в интересах Ирана и использовала компанию, зарегистрированную в Омане, для проведения операций и обхода санкций США через Турцию и ОАЭ. По данным ФБР, она также поддерживала контакты с представителем Министерства разведки и безопасности Ирана и координировала свои действия с лицами, связанными с иранским правительством, включая Корпус стражей исламской революции.

Мафи была задержана перед вылетом в Турцию. В случае признания виновной ей грозит до 20 лет лишения свободы.

10 марта Министерство разведки Ирана сообщило об аресте 30 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Позднее агентство Nour News сообщило, что в Исламской Республике задержали троих, связанных, по утверждению Тегерана, с израильской разведкой «Моссад».

В ходе обысков их укрытия изъяли «значительное количество» оружия, «множество» патронов, порох, детонаторы, а также оборудование для изготовления патронов с дробью.

