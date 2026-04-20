В США задержали иранку по делу о торговле оружием на миллионы долларов

Следствие утверждает, что Мафи действовала в сговоре с другими лицами в интересах Ирана и использовала компанию, зарегистрированную в Омане, для проведения операций и обхода санкций США через Турцию и ОАЭ. По данным ФБР, она также поддерживала контакты с представителем Министерства разведки и безопасности Ирана и координировала свои действия с лицами, связанными с иранским правительством, включая Корпус стражей исламской революции.