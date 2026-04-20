В США задержали иранку по делу о торговле оружием на миллионы долларов

По версии обвинения, 44-летняя иранка, проживающая в Калифорнии и имеющая вид на жительство в США с 2016 года, участвовала в организации поставок иранских беспилотников, бомб, взрывателей, штурмового оружия и «миллионов патронов, произведенных Ираном и проданных Судану». В частности, речь идет о контракте на сумму более $70 млн на поставку дронов Mohajer-6.
Следствие утверждает, что Мафи действовала в сговоре с другими лицами в интересах Ирана и использовала компанию, зарегистрированную в Омане, для проведения операций и обхода санкций США через Турцию и ОАЭ. По данным ФБР, она также поддерживала контакты с представителем Министерства разведки и безопасности Ирана и координировала свои действия с лицами, связанными с иранским правительством, включая Корпус стражей исламской революции.
Мафи была задержана перед вылетом в Турцию. В случае признания виновной ей грозит до 20 лет лишения свободы.
В ходе обысков их укрытия изъяли «значительное количество» оружия, «множество» патронов, порох, детонаторы, а также оборудование для изготовления патронов с дробью.
