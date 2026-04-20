Times узнала, почему Британия не задерживает связанные с Россией суда

Военно-морской флот Великобритании не задержал ни одного связанного с Россией судна, которое находится под санкциями, из опасений правительства, что стоимость стоянки и содержания танкеров может достигать десятков миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщила The Times.
В конце марта британский премьер-министр Кир Стармер разрешил военным страны задерживать в территориальных водах суда, которые, по мнению Лондона, относятся к российскому теневому флоту. Тогда Британия пригрозила владельцам, операторам и экипажам танкеров уголовными делами за нарушение британских санкций.
Однако, как отметила The Times, до сих пор никаких операций проведено не было из-за спора внутри правительства, где следует удерживать суда и кто должен оплачивать содержание.
В споре чиновники, в частности, указывают на случай с задержанием ирландскими властями судна MV Matthew под панамским флагом в 2023 году, передало издание. На борту находилось более 2,2 т кокаина. Обслуживание, охрана и стоянка судна уже обошлись более чем в £10 млн.
The Times указала, что до настоящего времени Великобритания играла лишь вспомогательную роль в операциях по перехвату связанных с Россией танкеров в море.
Российский МИД отмечал, что Запад под прикрытием выдуманного определения «теневой флот» осуществляет разбой на морских коммуникациях. Москва ранее предупреждала, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата судов. Посол России в Великобритании Андрей Келин призывал британские власти «хорошо подумать» о последствиях подобных действий. За захватом судов последуют обращения в суды и огромные сопутствующие издержки, предостерегал он.
The Telegraph называла другую причину, по которой британский флот не задержал ни одного связанного с Россией танкера. По ее информации, все дело в опасениях правительства, что это нарушит международное право. Последнее устанавливает высокие юридические требования для государств, желающих подняться на борт иностранного судна. В таких случаях необходимо представить юридическое обоснование и доказать, что оно действительно нарушило британские санкции, поясняет газета.
В начале апреля фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопроводил через Ла-Манш два танкера — Universal и Enigma, писала The Telegraph. По данным издания, за ними следовал корабль ВМС Великобритании и лишь осуществлял наблюдение. В Кремле заявили, что Россия может защищаться после случаев, когда ее интересам был нанесен ущерб.
