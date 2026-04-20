Times узнала, почему Британия не задерживает связанные с Россией суда

The Telegraph называла другую причину, по которой британский флот не задержал ни одного связанного с Россией танкера. По ее информации, все дело в опасениях правительства, что это нарушит международное право. Последнее устанавливает высокие юридические требования для государств, желающих подняться на борт иностранного судна. В таких случаях необходимо представить юридическое обоснование и доказать, что оно действительно нарушило британские санкции, поясняет газета.