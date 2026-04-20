Игорь Кобзев поручил детально проработать варианты закрытия прорана дамбы в Тулуне

Главной темой обсуждения стало перекрытие прорана дамбы в месте прохождения федеральной трассы в случае подъема уровня воды в реке Ия. Для защиты населенного пункта при паводке прорабатывают два наиболее оптимальных варианта, сообщает пресс-служба Правительства региона. При первом предлагается соорудить на месте прорана временную дамбу из мешков с песком. Уже приобретено 8,1 тысячи полимерных мешков и заготовлено 2,5 тысячи кубометров песка. Определены два участка под хранение песка для оперативного реагирования в случае подъема воды. Муниципалитет проводит их размежевание.
Второй рассматриваемый вариант закрытия прорана — использовать грунт с прилегающей к дамбе территории. Такое решение согласовано с проектной организацией.
Игорь Кобзев поручил региональному министерству природных ресурсов и экологии совместно с администрацией муниципального образования и другими профильными структурами детально проанализировать каждый из способов, просчитать требуемые силы и средства, проработать привлечение в случае необходимости дополнительной техники и специалистов, а также провести в июне 2026 года командно-штабные учения для отработки действий.
«Современные технологии позволяют спрогнозировать подъем воды за несколько дней до того, как разгул стихии достигнет пика. Мы должны выбрать вариант закрытия прорана, который будет наиболее эффективен. Нужно быть готовыми ко всему, знать, как действовать, и не допустить того, чтобы население или соцобъекты города опять пострадали в случае подъема воды», — подчеркнул Губернатор.
Земляная дамба в Тулуне была построена в 2023 году. Как показывают обследования, сооружение находится в удовлетворительном рабочем состоянии. Для безаварийного прохождения паводкового периода 2026 года требуется проведение текущего ремонта, устранение подрядчиком замечаний в рамках гарантийных обязательств, в том числе — восстановление локальных очистных сооружений. Работа в этом направлении ведется ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба».
Кроме того, с организациями, которые работают на территории Тулунского района, порабатывается вопрос предоставления техники и подготовленного персонала в случае возникновения угрозы. Намерение содействовать уже выразили две компании.