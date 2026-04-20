Хинштейн сообщил о возвращении к работе «в полноценном режиме»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн после прохождения реабилитации возвращается к полноценному рабочему режиму. Об этом Хинштейн сообщил в своем канале в Мax.
По его словам, он завершил курс реабилитации, хотя еще полностью не восстановился после автокатастрофы, в которую он попал в январе.
«Уже работаю в полноценном режиме. Впереди много задач и хороших славных дел», — заявил Хинштейн.
Александр Хинштейн попал в ДТП 22 января. Машину губернатора занесло и выбросило на обочину, после чего он был госпитализирован. Чиновник сообщил, что он получил многочисленные травмы, в том числе переломы бедренной кости и ребер.
В начале февраля Хинштейн был выписан из больницы. 18 февраля он рассказал о том, что принял решение переехать в Москву на реабилитацию.