Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами, объяснив свое отношение к негативу и всеобщей любви

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа императорами, объяснив свое отношение к негативу и всеобщей любви, сообщил телеканал RT.
В интервью с белорусским лидером журналист Рик Санчес обратил внимание на то, что некоторые лидеры у власти хотят, чтобы общество их любило и ревностно относятся к негативным высказываниям в свой адрес. При этом корреспондент спросил об отношении белорусского президента к тому, что на Западе в странах Евросоюза его называют диктатором.
На это Александр Лукашенко ответил, что является прагматиком и воспринимает ситуацию, как она есть. Также он сказал, что был готов к тому, что за определенную позицию люди могут его не любить.
— Господь мне всегда подсказывал, что любить тебя все не будут. А если ты радикальный человек, пусть в борьбе за справедливость, еще за что-то (позитивное. — Ред.), то тебя могут очень многие люди не любить, — прокомментировал он.
Лукашенко признался, что и в начале президентства и тем более сейчас, он был далек от того, чтобы «настроиться на всеобщую любовь». Здесь же он назвал Путина и Трампа императорами, рассуждая о всеобщей любви.
— Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. У меня не те возможности, что у них, — пояснил глава государства.
Лукашенко добавил, что, исходя из этого осознания и спустя долгие годы президентства, происходит «спокойное отношение к любви». При этом он вспомнил о давнем разговором с экс-президентом России Борисом Ельциным, который как-то при встрече спросил о причине плохого настроения, когда он начитался несправедливых заявлений в оппозиционной и западной прессе.
— Я ему об этом сказал, он рассмеялся и говорит: «Ты что, еще читаешь их?» Это для меня было знаковым. Я до сих пор это помню, — поделился белорусский лидер.
При этом Лукашенко заметил, что и сейчас по-прежнему много читает, и сталкивается с вещами, вызывающими острую реакцию, в первую очередь, с несправедливостью, назвав это важным для себя.
— Особенно в социальных сетях, начинаем проверять. Но на 99% это неправда, — добавил он.
Возвращаясь к теме, Лукашенко подчеркнул, что знает, что говорят о нем западные СМИ и как называют. Он пояснил, что, основываясь на опыте, спокойно относится к случаям, когда — «какую-то грязь на меня льют, диктатор и так далее». И сказал, что шутя посоветовал поспешить, когда его назвали «последним диктатором Европы».
— Всем странам (пытается. — Ред.) что-то продиктовать. У него есть этот ресурс. Если у тебя нет этого ресурса, то не пытайся диктовать, — предостерег глава государства.
А резюмируя, Лукашенко высказался о том, что диктатура всегда приводит к поражению и краху. И добавил, что не крах, но что-то похожее на поражение произошло у США с Ираном.
Еще Александр Лукашенко дал ответ по реальным итогам выборов в Беларуси.
При этом президент Беларуси сказал, что не думает, что США имеют цель воевать против Беларуси.