Губернатор Бочаров сдал кровь для бойцов СВО в День донора в Волгограде

Сдача крови для медучреждений Херсонской области, где проходят лечение бойцы СВО, проходит в Волгоградской области с декабря 2024 года.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сдал кровь для бойцов СВО в Национальный день донора, который отмечается в России 20 апреля. Участие в специальной акции он принял вместе со студентами ВолгГМУ — мобильный пункт развернули прямо во дворе вуза.

«Сдача крови для медучреждений Херсонской области, где проходят лечение бойцы СВО, проходит в Волгоградской области с декабря 2024 года. За это время собрано около шести тысяч единиц ее компонентов», — сообщают в пресс-службе администрации региона.

Губернатор не в первый раз посещает пункты приема крови.

Ранее к всероссийской акции «Код донора» присоединились сотрудники регионального УФСИН.