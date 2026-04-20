В Словакии заявили о риске покушения на Фицо, если он поедет в Киев

В случае поездки в Киев существует риск покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар «РИА Новости». По словам Гашпара, эксперты не рекомендовали Фицо посещать украинскую столицу именно по соображениям безопасности.
Офис президента Украины Владимира Зеленского 27 февраля сообщил, что украинский лидер пригласил Фицо на Украину для обсуждения существующих вопросов. Однако премьер-министр Словакии отреагировал на это предложение критически и дал понять, что не планирует поездку, назвав ее политически и с точки зрения безопасности неприемлемой. Одновременно Фицо раскритиковал Зеленского за политическое давление, связанное с вопросами нефти и энергетики.
Гашпар также отметил, что при принятии решения о возможном визите Фицо должен учитывать недавние заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тогда украинский лидер заявил, что знает адрес Орбана, что, по мнению словацкого вице-спикера, может восприниматься как угроза физической расправы. Сам Фицо ранее назвал предложение о встрече неуместным и не планирует ехать в Киев.
В конце февраля Зеленский уже приглашал Фицо на Украину, чтобы обсудить имеющиеся вопросы в отношениях между странами. Сами отношения остаются напряженными на фоне разногласий по вопросам военной помощи Украине и энергетического сотрудничества.
Речь идет о приостановке поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины в январе 2026 года. Словакия и Венгрия ранее заявляли о рисках для энергоснабжения и обвиняли Киев в затягивании решения вопроса.
