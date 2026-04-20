Лукашенко рассказал о вере в Бога

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Господь ему всегда подсказывал, хотя раньше он был атеистом.

«Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть. И он мне всегда подсказывал. Наверное, он. Хоть я когда-то был атеистом. Он мне подсказывал, что любить тебя все не будут. А если ты радикальный человек, пусть в борьбе за справедливость, ещё за что-то — люди ж не всегда понимают это», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что если ты радикальный человек, то тебя могут очень много людей не любить. «Я к этому был готов», — добавил президент Белоруссии.

