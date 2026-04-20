Лукашенко: Украинцы виноваты в избрании Зеленского и платят за своё решение

Лукашенко признал, что сам был когда-то таким же «зелёным», как Зеленский, однако у него был жизненный опыт, а у главы киевского режима — в прошлом лишь шоу. При этом политик отметил, что украинцам «трудно было из кого-то выбирать».
«Они его избрали. И сейчас за это платят. И очень дорого платят. Поэтому я не имею права упрекать украинский народ. Но пусть украинцы разберутся. Они ведь тоже в этом виноваты. Они демократичным образом избрали этого президента», — заявил белорусский лидер в интервью RT.
Ранее Александр Лукашенко предупредил Владимира Зеленского о риске потерять Украину, идя на поводу у Запада. Глава киевского режима должен понять, что платит слишком высокую цену за происходящее в его стране, за сегодняшнюю политику и боевые действия, уверен лидер РБ.
