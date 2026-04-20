Пезешкиан призвал искать дипломатические пути урегулирования конфликта с США

Президент Ирана отметил, что продолжение войны невыгодно ни Тегерану, ни Вашингтону.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

ТЕГЕРАН, 20 апреля. /ТАСС/. Продолжение войны невыгодно ни Ирану, ни США, поэтому необходимо искать дипломатические пути урегулирования конфликта, считает иранский президент Масуд Пезешкиан.

«Война невыгодна никому, и одновременно с противостоянием угрозам необходимо использовать любые разумные и дипломатические пути для снижения напряженности. В то же время недоверие к противнику и бдительность во взаимодействии остаются необходимостью», — приводит слова президента его пресс-служба.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля две страны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока неизвестно. США начали морскую блокаду Ирана с 13 апреля.

