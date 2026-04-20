«Остро соскучился»: губернатор Курской области Хинштейн обратился к россиянам

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, который не так давно попал в ДТП, обратился к россиянам. Он рассказал, что прошел реабилитацию и возвращается в регион для работы.
«Над Курской областью сегодня солнечно, это очень отрадно. В очередной раз ощутил, насколько остро я соскучился и по курской земле, по курянам, по работе», — резюмировал чиновник в своем аккаунте MAX.
С понедельника, 20 апреля, Хинштейн вернулся к полноценной работе после завершения реабилитации. Нога ещё не полностью восстановилась из-за серьёзной травмы, поэтому лечение будет продолжаться. Работать он будет в обычном режиме.
Ранее KP.RU передал слова Хинштейна о том, как ему удалось спастись в ДТП. Он уверен, что минимально пострадать в аварии он смог благодаря высшим силам.