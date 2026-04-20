ФСБ предотвратила теракт с участием гражданки Германии в Пятигорске

В конце марта ФСБ сообщила о предотвращении теракта против сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи в Ставрополье. По данным службы, теракт планировал россиянин 1995 года рождения по заданию украинских спецслужб. Он связался в Telegram с куратором, по заданию которого вел разведку для совершения диверсионно-террористического акта.