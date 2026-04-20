ФСБ предотвратила теракт с участием гражданки Германии в Пятигорске

ФСБ предотвратила теракт на объекте правоохранительных органов в Пятигорске, взрыв намеревалась устроить женщина с гражданством Германии по заданию украинских спецслужб, ее задержали, сообщили РБК в центре общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ).
По данным ФСБ, теракт намеренно пытались осуществить утром для наибольшего числа жертв среди сотрудников правоохранительных органов.
«Выявлено и заблокировано действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке указанной женщины. После ее задержания и осмотра сумки специалистами-взрывотехниками установлено, что самодельное взрывное устройство (далее — СВУ) было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами», — сказано в сообщении.
По сведениям ФСБ, подорвать взрывное устройство должен был дистанционно гражданин одной из стран Центральной Азии 1997 года рождения, женщина должна была погибнуть.
Гражданка Германии была вовлечена в преступную деятельность и длительное время использовалась как так называемый дроп в мошеннических схемах против российских граждан, сообщает ФСБ. Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт).
Все лица, согласившиеся на сотрудничество со спецслужбами Украины, «будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы», предупредило ФСБ.
В конце марта ФСБ сообщила о предотвращении теракта против сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи в Ставрополье. По данным службы, теракт планировал россиянин 1995 года рождения по заданию украинских спецслужб. Он связался в Telegram с куратором, по заданию которого вел разведку для совершения диверсионно-террористического акта.
Злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля жертвы. При задержании куратор дистанционно подорвал устройство, фигурант погиб. Сотрудники ФСБ и мирные жители не пострадали. На месте изъяли второе СВУ — из 1,5 кг пластита, детонатора иностранного производства и GSM-модуля с микрофоном для контроля обстановки. Также был найден телефон с перепиской с куратором.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.