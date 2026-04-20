СМИ: Израиль после ухода Орбана окажется под риском санкций со стороны ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ухудшения ситуации в секторе Газа предложила приостановить торговую часть соглашения по ассоциации с Израилем. В октябре 2025 года Еврокомиссия поддержала это решение, однако санкции против Израиля введены не были. По данным издания EUobserver, министры иностранных дел стран ЕС во вторник намерены снова обсудить предложение ввести санкции в отношении Израиля.