Украинский депутат назвал Зеленского «людоедом» — спор из-за мобилизации

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, комментируя обсуждение возвращения украинцев из-за рубежа.
По его словам, риторика властей о возможном возвращении граждан и их последующем направлении на фронт вызывает вопросы. Он заявил, что подобные меры свидетельствуют о жестком подходе к мобилизационной политике.
«Где тот парень, семь лет назад рассказывавший, как он за людей, как он любит людей Оказалось, что он просто людоед. Все надо забрать, всех наказать, принудить, нагнуть, заставить», — сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу «Фабрика новостей».
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Берлине поддержал позицию канцлера Германии Фридриха Мерца о содействии возвращению мужчин призывного возраста на Украину. Он также отмечал, что в вооруженных силах ожидают возвращения выехавших граждан.
Обсуждение возможных мер по возвращению украинцев за границей продолжается на фоне продолжающегося конфликта.
