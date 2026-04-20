«Никакие войны невозможны»: Лукашенко высказался об отношениях с Литвой и Польшей

Белорусский лидер Александр Лукашенко категорически исключил возможность каких-либо военных действий против Польши и Литвы с территории своей страны. Он подчеркнул в беседе с RT, что Минск не собирается нападать на соседей и хочет жить в мире.
«Никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся это делать. Если нас не будут втягивать в эту войну — и нам не придётся отвечать», — уточнил президент Белоруссии.
Александр Лукашенко предупредил соседние страны — Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и отчасти Украину. Он заявил, что им не стоит даже думать об агрессии против республики. В таком случае ответ будет жёстким и быстрым — всеми доступными средствами.
Ранее глава государства уже говорил, что Белоруссия не желает войны, но вынуждена серьёзно готовиться к её возможному началу. Лукашенко напомнил, что настоящего мирного времени в полном смысле сейчас нет. Армия существует именно для того, чтобы в случае нападения страна могла дать отпор.