«Никакие войны невозможны»: Лукашенко высказался об отношениях с Литвой и Польшей

Лукашенко исключил войны с территории Белоруссии против Польши и Литвы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский лидер Александр Лукашенко категорически исключил возможность каких-либо военных действий против Польши и Литвы с территории своей страны. Он подчеркнул в беседе с RT, что Минск не собирается нападать на соседей и хочет жить в мире.

«Никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся это делать. Если нас не будут втягивать в эту войну — и нам не придётся отвечать», — уточнил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко предупредил соседние страны — Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и отчасти Украину. Он заявил, что им не стоит даже думать об агрессии против республики. В таком случае ответ будет жёстким и быстрым — всеми доступными средствами.

Ранее глава государства уже говорил, что Белоруссия не желает войны, но вынуждена серьёзно готовиться к её возможному началу. Лукашенко напомнил, что настоящего мирного времени в полном смысле сейчас нет. Армия существует именно для того, чтобы в случае нападения страна могла дать отпор.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше