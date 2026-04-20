Выборы в Болгарии: кто такой Радев и станет ли он «новым Орбаном» для РФ

Что известно о Румене Радеве
Румену Радеву 62 года. Он уроженец города Димитровграда.
Первоначально свою карьеру будущий политик строил в военной сфере. В 1987 году он с отличием окончил Высшее военно-воздушное училище «Георги Бенковский», затем школу переподготовки офицеров на базе ВВС «Максвелл» в США, Военную академию им. Георгия Раковского в Софии. В 2000 году стал обладателем степени доктора военных наук, в 2003 — степени магистра области стратегических исследований в Алабаме.
Радев — пилот первого класса, который ранее управлял российскими и американскими боевыми истребителями, командовал авиаполком, авиабазой, с 2009 по 2014 год был заместителем командующего ВВС Болгарии, а с 2014 года возглавил ВВС страны. С должности политик ушел по собственному желанию в 2016 году.
После отставки Радев отправился на выборы президента. Тогда его главными целями были борьба с коррупцией и нелегальной миграцией, сближение с Россией для укрепления национальных интересов. В 2017 году он занял пост президента, в 2021 году остался на посту на второй срок.
В апреле 2022 года выступил против военной поддержки Украины. Запад все время упрекал его в пророссийском курсе, но болгарский президент заявлял, что его главная задача — защита национальных интересов страны.
19 января 2026 года он ушел в отставку. В обращении к нации президент объяснил, что покидает пост главы государства, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах, которые стали неизбежны из-за проблем с формированием стабильного правительства.
Предыдущий кабмин под руководством Росена Желязкова был отправлен в отставку 11 декабря 2025 года после массовых протестов из-за планов повысить налоги и перейти на евро при расчетах в Болгарии.
Румен Радев даже после ухода с президентской должности пользовался поддержкой болгар. Согласно опросам, тогда ему доверяли почти 47% граждан, но воспользоваться одобрением избирателей на посту главы государства он не мог — эта должность в стране больше церемониальная, а реальные решения принимает глава правительства при условии поддержки депутатов парламента.
Ход и результаты выборов в Болгарии
19 апреля болгары выбирали депутатов Народного собрания. В однопалатном парламенте всего 240 мест. Чтобы попасть в его состав, партии должны набрать более 4% голосов. Всего в 31 избирательном округе за победу боролись порядка 4,8 тысячи кандидатов из 14 партий и 10 коалиций.
Лидерами предвыборной гонки стали движение «Прогрессивная Болгария», основанная Руменом Радевым, и партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) экс-главы правительства Бойко Борисова.
Окончательные результаты выборов еще не объявили, но в адрес Румена Радева уже поступают поздравления с победой. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что направил обращение будущему главе болгарского правительства, в котором выразил уверенность, что две страны продолжат сотрудничество как партнеры.
Ранее Болгария и Сербия тесно взаимодействовали в экономическом плане, только тогда Радев выступал в качестве президента.
Что известно о позиции Радева
Радева считают пророссийским политиком. Согласно прогнозу агентства Reuters, Радев способен трансформировать политику Болгарии, которая ранее формировалась партиями, защищавшими позиции Евросоюза. В январе страна вступила в еврозону, а в марте София и Киев заключили сделку о безопасности на десять лет. Это шаги, против которых выступал будущий глава правительства.
Газета The Financial Times (FT) назвала Радева «троянским конем» Москвы. По мнению издания, политик способен сформировать пророссийское правительство и будет продвигать интересы Кремля в Европе. Аналитики FT уверены, что будущий болгарский премьер ближе к России, «чем любой другой премьер-министр республики из недавнего прошлого», так как воздерживался от критики СВО на Украине и не приветствовал введение санкций в отношении Москвы.
В день выборов Радев констатировал, что его партия «Прогрессивная Болгария» побеждает безапелляционно. Он добавил, что Болгария идет по европейскому пути, но подчеркнул, что Европа нуждается в прагматизме для укрепления своей производственной мощи, пишет ТАСС.
«Если Европа хочет восстановить конкурентоспособность, то она должна занимать прагматичную позицию, без энергетических ресурсов она развиваться не может», — подчеркнул политик, подтвердив намерение о сотрудничестве с РФ, которая ранее являлась основным поставщиком углеводородов во многие европейские страны.