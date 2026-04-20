40-летняя блондинка обошла конкурентов-техничек на выборах под Волгоградом

Главный специалист сельской администрации Марина Шляпцева триумфально обошла соперниц, набрав 200 голосов.

Главу Пугачевского сельского поселения выбрали в минувшие выходные местные жители. В голосовании победила Марина Шляпцева, выдвиженец «Единой России». Прежде она работала главным специалистом в сельской администрации.

Конкуренцию 40-летней блондинке составили ее ровесница, уборщик служебных помещений в Пугачевском СДК Марина Текучёва и 57-летняя техничка администрации Выпасновского сельского поселения Ольга Журавлёва. За первую избиратели отдали четыре голоса, за вторую. — три. Таким образом, Шляпцева триумфально обошла соперниц, набрав 200 голосов. Остальные 276 представителей электората от выборов самоустранились.

«Явка избирателей составила 42,86%», — уточняют в Волгоградском облизьбиркоме.

Выборы, проходившие 18 и 19 апреля, признаны состоявшимися и действительными.

Ранее главой Фроловского района депутаты единогласно избрали 55-летнего Александра Матушкина.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше