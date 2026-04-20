40-летняя блондинка обошла конкурентов-техничек на выборах под Волгоградом

Главу Пугачевского сельского поселения выбрали в минувшие выходные местные жители. В голосовании победила Марина Шляпцева, выдвиженец «Единой России». Прежде она работала главным специалистом в сельской администрации.
Конкуренцию 40-летней блондинке составили ее ровесница, уборщик служебных помещений в Пугачевском СДК Марина Текучёва и 57-летняя техничка администрации Выпасновского сельского поселения Ольга Журавлёва. За первую избиратели отдали четыре голоса, за вторую. — три. Таким образом, Шляпцева триумфально обошла соперниц, набрав 200 голосов. Остальные 276 представителей электората от выборов самоустранились.
«Явка избирателей составила 42,86%», — уточняют в Волгоградском облизьбиркоме.
Выборы, проходившие 18 и 19 апреля, признаны состоявшимися и действительными.
Ранее главой Фроловского района депутаты единогласно избрали 55-летнего Александра Матушкина.