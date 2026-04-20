Лукашенко исключил выход США из НАТО, заявив о «колоссальном плацдарме»

НАТО является масштабным подспорьем США в Европе, поэтому союз не развалится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT.
«Даже если [президент США Дональд] Трамп примет решение, что НАТО — все, то у него не хватит времени это осуществить. Придут другие люди, которые будут спасать НАТО», — ответил белорусский президент на вопрос, думает ли он, что «НАТО настал конец или что его конец близок».
По словам Лукашенко, Трамп с командой сами понимают, что НАТО служит «колоссальным плацдармом» США на Евразийском континенте.
После начала войны США с Ираном Трамп начал активно привлекать европейских союзников, например Великобританию, Нидерланды, однако столкнулся с отказами. Так, в середине марта The Telegraph сообщила, что премьер-министр страны Кир Стармер решил не направлять военные корабли Великобритании для помощи в разблокировке Ормузского пролива.
1 апреля Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 18 апреля заявил, что выход США из альянса маловероятен, подчеркнув, что США остаются ключевым гарантом безопасности Европы, в частности благодаря ядерному зонтику.
