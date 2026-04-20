Проигравший выборы жене водителя мэр Березовского ушел в отставку

Пост главы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) покинул Евгений Писцов, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Он подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Дума Березовского приняла его отставку утром 20 апреля. Писцов возглавлял город с 2011 года.
Временно исполняющим полномочия главы Березовского губернатор Денис Паслер назначил Владимира Шауракса. Он приступит к своим обязанностям с 21 апреля. Шауракс родился в 1979 году в Воркуте, окончил Уральскую государственную юридическую академию, начинал карьеру в прокуратуре. С 2016 по 2021 год он возглавлял аппарат администрации Каменска-Уральского, а с 2022 года работал управляющим администрацией Южного управленческого округа Свердловской области.
Писцов планирует баллотироваться в Законодательное собрание региона по Березовскому одномандатному округу, сообщает «РБК Екатеринбург». Также рассматривается вариант, что он станет советником губернатора или исполнительным директором на одном из предприятий города до осенних выборов.
В 2024 году Писцов выставлял свою кандидатуру на пост мэра Березовского, однако большинство депутатов местной думы выступили против его переназначения. Конкуренцию ему составила Юлия Маслакова, муниципальная чиновница и супруга его личного водителя. Она прошла конкурсную комиссию, но в день выборов заявила о самоотводе.
Дума не приняла это решение и проголосовала за назначение Маслаковой главой. Она отказалась вступать в должность и подала в суд с требованием признать результаты выборов недействительными. После этого Писцов продолжил руководить городом в прежнем статусе.
