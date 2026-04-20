Проигравший выборы жене водителя мэр Березовского ушел в отставку

В 2024 году Писцов выставлял свою кандидатуру на пост мэра Березовского, однако большинство депутатов местной думы выступили против его переназначения. Конкуренцию ему составила Юлия Маслакова, муниципальная чиновница и супруга его личного водителя. Она прошла конкурсную комиссию, но в день выборов заявила о самоотводе.