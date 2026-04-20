Тегеран считает захват США иранского судна нападением, заявил Багаи

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило захват иранского торгового судна, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
«Мы столкнулись с тем, что они называют морской блокадой в Ормузском проливе. Несколькими часами ранее было нападение на иранское торговое судно, все это (Тегеран — ред.) считает нарушением режима прекращения огня», — сказал Багаи в ходе брифинга, транслировавшегося иранскими СМИ.
Такого рода шаги со стороны США, по словам официального представителя иранского МИД, сродни агрессии.
Он также отметил непоследовательность действий США и их несоответствие заявлениям о готовности к переговорам, что демонстрирует отсутствие у Вашингтона серьезного подхода к дипломатическому процессу.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.