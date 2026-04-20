Найти компромисс: депутаты заксобрания обсудили отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Отчёт Уполномоченного по защите прав предпринимателей обсудил комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.
Исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Андрей Панферов обозначил основные направления деятельности в 2025 году. В рамках просветительской работы на интернет-площадках размещались видеоконсультации, справочники бизнеса, описание ключевых мер поддержки. Проводился мониторинг правовых актов. Расширено взаимодействие с муниципальными образованиями: сформирован новый состав общественных помощников, назначено 39 представителей в 34 районах области. К работе привлекаются отраслевые эксперты, общественные организации.
По 396 обращениям субъектов предпринимательской деятельности региональный аппарат Уполномоченного оказал в 2025 году адресную правовую помощь. От общественных помощников более 780 человек получили консультации по различным вопросам ведения бизнеса. Чаще всего поступали обращения о проблемах в сфере земельно-имущественных отношений, строительства, аренды, размещения нестационарных объектов.
На последней названной теме акцентировал внимание заместитель председателя комитета Андрей Любавский.
«Каковы перспективы решения этого вопроса? Есть ли взаимопонимание с мэрией? Бюджет области теряет при ликвидации таких объектов денежные средства. Хотелось бы, чтобы руководство города эффективно использовало муниципальную землю», — обозначил депутат.
Андрей Панферов пояснил, что за девять лет количество киосков и павильонов в Новосибирске уменьшилось более чем на две тысячи. В основном, из-за несоответствия требованиям к внешнему виду. После совещаний с участием представителей мэрии были достигнуты определённые договорённости, однако ряд проблем остаётся.
«Важно понимать, насколько принципиальны эти претензии в данный конкретный момент», — отметила заместитель Председателя Законодательного Собрания — председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко.
Главный архитектор города Иван Штурбабин аргументировал: «Всё-таки мы — третий город в стране. И если хотим, чтобы облик города соответствовал этому статусу, необходимы требования одинаковые для всех». По мнению архитектора, не настолько затратно для предпринимателя привести киоск в надлежащий вид.
Ирина Диденко усомнилась, что именно торговые павильоны сильно влияют на облик города. Представителям мэрии она предложила представить в комитет сведения, сколько доходов недополучил бюджет вследствие ликвидации нестационарных торговых объектов.
2026 год сложный, поделился точкой зрения заместитель председателя комитета Владислав Плотников: «Поэтому я бы хотел призвать мэрию относиться более щадяще. Знаете, как врач, прежде всего, с требованием “не навреди”. Может быть, где-то можно и поступиться принципами, чтобы дать возможность малому и среднему бизнесу выжить».
Депутат Станислав Лысенко поддержал коллегу. Он также предложил разработать новые меры поддержки бизнеса в регионе, в частности, для тех предпринимателей, которые помогают участникам специальной военной операции и членам их семей.
Обсуждение обозначенных депутатами вопросов необходимо продолжить с участием бизнес-сообщества, подчеркнула Ирина Диденко: «Именно в диалоге можно прийти к компромиссу. Очень важно слышать предпринимателей — и малых, и средних, и крупных. Скорее, даже не поддерживать, потому что поддерживать надо тех, кто падает, а мы сейчас говорим о принципе “не навреди”. Призываю исполнительные органы власти, прежде всего Минэконом, Минпромторг подключиться к диалогу».
Комитет проголосовал за то, чтобы выйти на сессию Законодательного Собрания с предложением высоко оценить работу Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.
«Институт Уполномоченного — это площадка, на которой мы должны искать общие подходы к решению наших задач. Для предпринимателей это возможность работать и зарабатывать. Для бюджета области и в целом Российской Федерации — получать доходы, которые будут направлены на решение социальных вопросов. Очень важно слышать друг друга и согласовывать векторы деятельности», — прокомментировала Ирина Диденко.
