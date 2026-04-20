Лукашенко рассказал об отношении к богатству и считает ли он себя диктатором

«Я прагматик. И — опять — не потому, что я был опытный политик, когда стал президентом, еще зеленым, сопливым политиком был, 40 лет еще не было. Но Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть», — ответил Лукашенко на вопрос о том, беспокоит ли его, что европейские элиты называют его диктатором.
Президент добавил, что люди всегда понимают радикальные настроения политиков и таких радикальных людей далеко не все любят. Однако, по словам президента, он был готов к этому.
В то же время глава государства подчеркнул, что не считает себя диктатором.
«Я — нет, ни в коем случае. У меня нет ресурса такого, чтобы диктовать», — отметил Лукашенко.
Важное правило от мамы.
Президент также рассказал о своем отношении к богатству. Он обратил внимание, что он вышел из бедной семьи, поэтому и не привык к богатству.
И для меня это не главное. Как бы меня там ни критиковали. Поэтому, видимо, все в этой жизни, все формируется отсюда.
Он добавил, что от своей матери унаследовал важное правило.
«Она меня всегда учила: сынок, не трогай чужого, не бери чужое, это плохо… Поэтому я об этом помню. И своих детей к этому приучаю», — подчеркнул белорусский лидер.