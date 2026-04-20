Лукашенко рассказал об отношении к богатству и считает ли он себя диктатором

«Я прагматик. И — опять — не потому, что я был опытный политик, когда стал президентом, еще зеленым, сопливым политиком был, 40 лет еще не было. Но Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть», — ответил Лукашенко на вопрос о том, беспокоит ли его, что европейские элиты называют его диктатором.