Лукашенко порассуждал о любви, назвав Путина и Трампа императорами

Александр Лукашенко далек от того, «чтобы настроиться на всеобщую любовь». Об этом президент Белоруссии заявил в интервью RT.
Отвечая на вопрос о том, не волнует ли его «нелюбовь» со стороны Европы, Лукашенко сообщил: «Он [Бог] мне подсказывал, что любить тебя все не будут. А если ты радикальный человек, пусть в борьбе за справедливость, еще за что-то — люди ж не всегда понимают это. Если ты радикальный человек, то тебя могут очень много людей не любить».
Поэтому, по его словам, он спокойно воспринимает оценки своей деятельности. «И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Они большие люди, императоры. Я руководитель средней страны, среднеевропейской, скажем так… И от этого происходит вот это спокойное отношение к любви, особенно спустя долгие годы президентства», — отметил Лукашенко.
В том же интервью Лукашенко допустил, что при жизни успеет застать нового президента Белоруссии. «У нас много хороших, толковых людей», — сказал он.
