Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко порассуждал о любви, назвав Путина и Трампа императорами

Александр Лукашенко далек от того, «чтобы настроиться на всеобщую любовь».

Источник: РБК

Александр Лукашенко далек от того, «чтобы настроиться на всеобщую любовь». Об этом президент Белоруссии заявил в интервью RT.

Отвечая на вопрос о том, не волнует ли его «нелюбовь» со стороны Европы, Лукашенко сообщил: «Он [Бог] мне подсказывал, что любить тебя все не будут. А если ты радикальный человек, пусть в борьбе за справедливость, еще за что-то — люди ж не всегда понимают это. Если ты радикальный человек, то тебя могут очень много людей не любить».

Поэтому, по его словам, он спокойно воспринимает оценки своей деятельности. «И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Они большие люди, императоры. Я руководитель средней страны, среднеевропейской, скажем так… И от этого происходит вот это спокойное отношение к любви, особенно спустя долгие годы президентства», — отметил Лукашенко.

В том же интервью Лукашенко допустил, что при жизни успеет застать нового президента Белоруссии. «У нас много хороших, толковых людей», — сказал он.

Кроме того, он считает, что США нужно поучиться у Белоруссии демократии. «Все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы», — сказал Лукашенко.

