В прокуратуре рассказали о повреждениях в порту Туапсе

Источник: РБК

Прокуратура Краснодарского края контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеграм-канал прокуратуры.

«В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры, туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин выехал на место происшествия», — говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что было обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города, контроль за ситуацией осуществляет Туапсинский межрайонный прокурор Евгений Елин.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Туапсе прошедшей ночью подвергся очередной атаке БПЛА, в результате чего в порту погиб мужчина, также есть еще один пострадавший, которому оказывается медицинская помощь. Кондратьев также рассказал, что в результате атаки беспилотников в порту произошло возгорание, а ряд городских зданий получил повреждения.

Ранее в Минобороны рассказали, что дежурные средства ПВО в период с 20:00 по 7:00 мск сбили в небе над Россией 112 украинских беспилотников. Дроны перехватили и уничтожили над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше