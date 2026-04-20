В прокуратуре рассказали о повреждениях в порту Туапсе

Ранее в Минобороны рассказали, что дежурные средства ПВО в период с 20:00 по 7:00 мск сбили в небе над Россией 112 украинских беспилотников. Дроны перехватили и уничтожили над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.