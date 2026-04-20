В прокуратуре рассказали о повреждениях в порту Туапсе

Прокуратура Краснодарского края контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеграм-канал прокуратуры.
«В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры, туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин выехал на место происшествия», — говорится в сообщении.
В прокуратуре также отметили, что было обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города, контроль за ситуацией осуществляет Туапсинский межрайонный прокурор Евгений Елин.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Туапсе прошедшей ночью подвергся очередной атаке БПЛА, в результате чего в порту погиб мужчина, также есть еще один пострадавший, которому оказывается медицинская помощь. Кондратьев также рассказал, что в результате атаки беспилотников в порту произошло возгорание, а ряд городских зданий получил повреждения.
Ранее в Минобороны рассказали, что дежурные средства ПВО в период с 20:00 по 7:00 мск сбили в небе над Россией 112 украинских беспилотников. Дроны перехватили и уничтожили над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.