Губернатор Краснодарского края закрыл комментарии в Telegram из-за атаки ботов

Возможность комментирования публикаций в официальном Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ограничили. Эта мера стала вынужденной из-за регулярных атак ботов, рассказали в пресс-службе администрации региона.
Отмечается, что в сообщениях под постами все чаще фиксировались рассылки спама, рекламы и вредоносных ссылок. Кроме того, боты распространяли нецензурную лексику и деструктивные призывы, нарушающие законодательство РФ. Технические ограничения самого мессенджера не позволяют оперативно и качественно модерировать такой поток обращений, в связи с чем площадка переходит в режим информирования.
При этом в администрации напомнили, что альтернативные ресурсы для связи с жителями остаются открытыми. Направить обращение можно через виртуальную приемную на сайте admkrai.krasnodar.ru, платформу обратной связи на «Госуслугах» или в личных сообщениях официального сообщества во «ВКонтакте».
Также работают многоканальный телефон