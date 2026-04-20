Губернатор Краснодарского края закрыл комментарии в Telegram из-за атаки ботов

Комментарии в Telegram-канале губернатора Кубани закрыты из-за спама.

Источник: Комсомольская правда

Возможность комментирования публикаций в официальном Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ограничили. Эта мера стала вынужденной из-за регулярных атак ботов, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что в сообщениях под постами все чаще фиксировались рассылки спама, рекламы и вредоносных ссылок. Кроме того, боты распространяли нецензурную лексику и деструктивные призывы, нарушающие законодательство РФ. Технические ограничения самого мессенджера не позволяют оперативно и качественно модерировать такой поток обращений, в связи с чем площадка переходит в режим информирования.

При этом в администрации напомнили, что альтернативные ресурсы для связи с жителями остаются открытыми. Направить обращение можно через виртуальную приемную на сайте admkrai.krasnodar.ru, платформу обратной связи на «Госуслугах» или в личных сообщениях официального сообщества во «ВКонтакте».

Также работают многоканальный телефон 8 (861) 268−60−44 и прием почтовых писем по адресу: 350014, Краснодар, ул. Красная, 35.