«Риск приближения к апокалипсису путем фактического объявления войны ядерной державе России проистекает из менталитета, который фатально напоминает политику двух мировых войн», — цитирует «Лента.ру» слова политика в соцсети X.
Дагделен добавила, что политика Мерца и сотрудничество ФРГ с Украиной способно привести мир к непоправимым последствиям. Политик отметила, что власти Германии не стремятся к миру между Киевом и Москвой, а напротив, предпринимают действия, которые усугубят конфликт в Европе — создают совместные германо-украинские предприятия, которые будут выпускать оружие, направленное на борьбу с России.
Эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт» уточнила, что такими решениями и действиями Мерц превращает конфликт на Украине в войну Германии. Она подчеркнула, что сейчас ФРГ уже сражается с Россией чужими руками.
Ранее за военную поддержку Киева Мерца раскритиковал глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он заявил в беседе с «РИА Новости», что правительство Мерца направляет средства на военное снабжение Украины вместо того, чтобы поддерживать немецких граждан.
Напомним, Фридрих Мерц и Владимир Зеленский подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе о поставках вооружения и его совместном производстве.