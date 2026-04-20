Иран обвинил США в нарушении перемирия

Тегеран считает это актом агрессии, компетентные органы проводят тщательное расследование, и результаты будут объявлены позднее, добавил он.
«США, проявляя противоречивое поведение и постоянно нарушая условия перемирия, показали, что не настроены серьезно на дипломатический процесс», — сказал Багаи.
Он заявил, что нарушение соглашений США с Ливаном и попытки морской блокады Ирана со стороны американской армии являются «явным примером агрессивных действий, согласно резолюциям ООН».
Багаи также указал на «дорогостоящий опыт последнего года и многократные предательства США в дипломатии». по его словам, Вашингтон менее чем за 9 месяцев дважды нарушал международное право во время переговоров, «убивая старейшин и граждан, а также нанося ущерб национальному имуществу». В связи с этим иранские органы власти с полной бдительностью отслеживают все процессы.
США являются главной причиной нестабильности в Ормузском проливе, добавил глава иранского МИДа. По его словам, до начала операции против Тегерана этот регион был полностью безопасен. Поэтому мировое сообщество должно привлечь США и Израиль к ответственности за дестабилизацию региона. В настоящее время контроль Ирана над Ормузским проливом законен, заключил Багаи.
Об атаке на судно 19 апреля сообщил президент США Дональд Трамп. Вскоре Центральное командование вооруженных сил Штатов (CENTCOM) уточнило, что экипаж корабля на протяжении шести часов предупреждали о нарушении блокады, однако ответных действий предпринято не было. В результате эсминец США вывел из строя ходовую часть Touska, на борт поднялись американские морские пехотинцы, которые взяли корабль под контроль.
Тегеран назвал атаку «вооруженным пиратством» и анонсировал ответные меры. Позже Tasnim написало об ударах беспилотниками по нескольким американским военным кораблям.
