Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кому аукнется конфликт на Ближнем Востоке, дав его расклад в интервью телеканалу RT.
Белорусский лидер обратил внимание на то, что в ближневосточном конфликте пока победил хрупкий мир, который следует поддерживать. При этом он сказал, что многое здесь зависит от решений президента США Дональда Трампа.
— Победил пока чуть-чуть мир, но он такой хрупкий. Его надо еще лелеять (перемирие объявлено) и прийти к миру. Тут многое будет зависеть от Дональда Трампа, — указал он.
Лукашенко сказал, что в данной ситуации, как он считает, интуиция и чувства Трампа взяли верх, поэтому он осознал недопустимость дальнейшей эскалации конфликта.
Журналист Рик Санчес поинтересовался мнением президента Беларуси насчет того, как Иран нашел в себе силы противостоять мощи США. На что Лукашенко ответил, что в этом нет никакой конспирологии. По его словам, Иран знал расположение американских складов оружия, в соседних странах Персидского залива, в том числе в Эмиратах, Катаре, Кувейте и других, поэтому и сумел противостоять США со всей их мощью.
Также белорусский лидер сказал, что уверен в том, что при обладании Ирана оружием сопоставимой мощи с американским, мог бы быть уничтожен Израиль. Хотя военной мощи у Ирана все же ненамного меньше, чем у противников. Также он добавил, что США разрушили в Иране школы, музеи, культурные объекты, жилые дома, электростанции и нефтяные месторождения, уничтожили руководство страны, однако это не стало катастрофой, и Иран сумел нанести ответный удар. При этом Лукашенко сказал, кому аукнется конфликт на Ближнем Востоке.
— Вы убили руководство Ирана, и это вам аукнется. После Венесуэлы вы показали свое лицо. Убили — ну и что дальше? На место руководителей убитых пришли другие, более радикальные, — прокомментировал белорусский сказал президент.
