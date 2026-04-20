Глава Башкирии уехал в Ташкент: там проходит выставка «Иннопром. Центральная Азия»

Хабиров участвует в выставке на «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Источник: Администрация главы Башкирии

Сегодня, 20 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров участвует в выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. В составе делегации — более 30 руководителей башкирских предприятий разного масштаба.

По словам Хабирова, Узбекистан остается ключевым международным партнером республики: товарооборот растет, стороны реализуют совместные проекты. В Ташкенте предприниматели ведут переговоры и ищут новые направления для сотрудничества.

Один из главных вопросов программы — строительство технопарка в Бекабаде. Проект реализуется в Ташкентской области и, как рассчитывает Хабиров, поможет башкирским предприятиям выйти на рынки Центральной Азии. Также стороны подведут промежуточные итоги совместной работы.