Глава Башкирии уехал в Ташкент: там проходит выставка «Иннопром. Центральная Азия»

Сегодня, 20 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров участвует в выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. В составе делегации — более 30 руководителей башкирских предприятий разного масштаба.
По словам Хабирова, Узбекистан остается ключевым международным партнером республики: товарооборот растет, стороны реализуют совместные проекты. В Ташкенте предприниматели ведут переговоры и ищут новые направления для сотрудничества.
Один из главных вопросов программы — строительство технопарка в Бекабаде. Проект реализуется в Ташкентской области и, как рассчитывает Хабиров, поможет башкирским предприятиям выйти на рынки Центральной Азии. Также стороны подведут промежуточные итоги совместной работы.